物語の始まりとアゲハと雨宮のバトルシーンが垣間見える10月より放送されるテレビアニメ『PSYREN -サイレン-』のアニメ映像初公開となるティザーPV第2弾が解禁された。あわせて、TOKYO MX、BS11ほかにて放送されることも発表された。【動画】さっそくバトルも！アニメ映像初公開となった『PSYREN -サイレン-』PV第2弾公開されたPVは、主人公・夜科アゲハが、突然失踪してしまった幼馴染の雨宮桜子を捜すため、黒幕と噂される「