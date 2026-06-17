70歳以上の医療費の窓口負担をめぐって、政府与党内で議論が進んでいる。フジテレビ・智田解説副委員長と見ていく。「窓口負担」3割対象者拡大めぐり与党内で協議安宅晃樹キャスター：この高齢者の窓口負担の割合について、現在どのような議論が行われているのかというところで、まずこの窓口負担というところ。所得によって負担の割合というのは変わってくるわけなんですけれども、現在は原則として69歳までが3割負担、70歳から74