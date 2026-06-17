報道陣に公開された玄海原発1号機の「原子炉補機冷却水ポンプ」の解体作業＝17日午後、佐賀県玄海町（代表撮影）九州電力は17日、玄海原発1号機（佐賀県玄海町）で進める廃炉作業を報道陣に公開した。現在は4段階ある工程のうち第2段階に当たり、原子炉周辺の建屋に設置した放射能レベルの低い設備の解体などを進めている。玄海原発の川上和久広報部長は「現在のところ順調に進捗している。安全を第一に作業を進めていく」と説明