熊本競輪場のF2ミッドナイト「競輪するならみんなの競輪杯」が18日、開幕する。17日は前検が行われた。全国で続出するクマ被害。初日6Rに4番車で出走する大島将人（37＝福島）も間接的な被害者といっていいかもしれない。「山の方に練習に行ったら、雪の上に大きなクマの足跡があるのを見つけて怖くなって…。それから行かないようにしたんです」何ごとも命が一番大切。とはいえ、慣れた街道練習をやめた途端に成績が伸び