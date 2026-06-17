選挙の前に有権者に菓子折りを配った罪に問われている岐阜県本巣市の市議が、議員辞職を表明しました。本巣市の鍔本規之市議(78)は市議選前の去年9月、複数の支援者を通じ、有権者28人に計約6万円分の菓子折りを配った公職選挙法違反の罪に問われています。来月9日に判決を言い渡され、罰金刑以上が確定すると議員は失職となりますが、きょうの市議会で辞職を表明しました。鍔本規之市議：「（裁判の）求刑論告の中で、非常