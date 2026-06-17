気になる疑問やニュースの「ナゼ」を解き明かす「どうなの？」です。70歳以上の医療費の窓口負担をめぐって、政府・与党内で議論が進んでいます。フジテレビ・智田裕一解説副委員長と詳しく見ていきます。高齢者の窓口負担の割合について現在、どのような議論が行われているのかですが、まず窓口負担は所得によって負担の割合が変わってきます。そして現在は、原則として69歳までが3割負担、70歳から74歳が2割負担、75歳以上は1割