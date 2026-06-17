子猫とわんこたちの運命的な出会いのエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で28万3000回再生を突破し、「涙出てくる…」「感動しました！」「昔はお友達だったのかも」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝、外に出てみると『ひとりぼっちのボロボロ子猫』を発見→犬が近づいていって…まさかの『運命的な出会い』】 突然の出会い TikTokアカウント「samiy737