全国高校総合文化祭＝総文祭を来月に控える中、会場のひとつとなっている能代市で不審者に対処する訓練が行われました。重点を置いたのは特定の組織に属さない、個人による重大犯罪への警戒です。訓練が行われたのは、一般家庭約327万世帯分の電力を供給している能代火力発電所です。近年、特定の組織に属さずにテロを計画するいわゆる"ローン・オフェンダー"への警戒が高まっています。ひとりが関連業者を装っておと