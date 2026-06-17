寒さを心配して犬にフードをかぶせてあげたのに.... フードが嫌すぎて後から可愛い声で文句を言い続けるわんちゃんの様子が話題となりました。この光景が投稿されると、「たまらない鳴き声」「そんなに嫌だったの」と、わんちゃんに同情しつつもその可愛さに癒された方々のコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点で6.9万回再生を突破しています。 【動画：夜、寒いかなと思い『犬にフードを被せた』結果→嫌