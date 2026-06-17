いまピックルボールというスポーツの人気が高まっています。テニスと卓球、それにバドミントンの要素を合わせたようなスポーツで、北秋田市で16日、体験会が開かれました。ピックルボールは、穴のあいたプラスチック製のボールを「パドル」と呼ばれるラケットで打ち合います。アメリカ発祥で、テニスと卓球、バドミントンの要素を合わせたようなスポーツです。北秋田市で16日に開かれた体験会