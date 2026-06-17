東京都漬物事業協同組合は5月28日、都内で通常総会を開催し、令和7年度事業報告・決算、令和8年度事業計画・収支予算など全議案を原案通り承認した。関口悟理事長（関口漬物食品社長）はあいさつで、中東情勢の緊迫化に伴う包装資材価格の上昇に言及。「イラン情勢の影響でホルムズ海峡の通航問題も取り沙汰されており、業界にも何らかの影響が出ている」と述べ、自社でも発泡スチロールなど包装資材価格が上昇している現状を