Vesync Japanは、ペットとの暮らしに特化した空気清浄機『Levoit Vital Pet Pro 空気清浄機』を6月16日より発売する。販売価格は31,980円（税込）。 【画像あり】ペットのいる家でも使える工夫が満載機能紹介 同製品は、VeSync Co., Ltd（ウィーシンク）のブランドであるLevoitが、室内でのペット飼育に伴う抜け毛やホコリ、トイレ周辺のニオイ、お手入れ負担といった空気環境の悩みに応えるべく開発したモデル。「