元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１７日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ＫＡＴ―ＴＵＮ時代のライブのＭＣがほとんど、ぶっつけ本番だったことを明かした。この日の視聴者生投票のテーマ「ぶっつけ本番で挑んだことがありますか？」について聞かれると、「今考えて見ると、ＫＡＴ―ＴＵＮのライブのＭＣは基本的には台本というか、トークテーマを決めずに基本は