第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の群馬大会の組み合わせ抽選会が１７日、前橋市内で行われた。４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は２６日に行われる。投打で総合力が高い健大高崎が本命。今春Ｖの勢いのままに、夏３連覇を狙う。昨秋、健大高崎を破って県を制した桐生第一は、どこからでも点が奪える打線が強み。昨秋４強、今春準Ｖの前橋商は中軸に好打者がそろい、２３年以来の夏の頂点