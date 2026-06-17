バレーボール、ＳＶリーグの大河正明チェアマンが１７日、都内で取材に応じた。２０２５〜２６年シーズンに名古屋に所属した佐藤駿一郎が、大麻取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、「誠に残念な事案。あってはならないことが起きた」と厳しく受け止めた。５月２８日、日本代表に選出されていた佐藤容疑者が、大麻所持の疑いで逮捕。味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）で実施されていた男子日本代表合宿の自