第２子を妊娠中の歌手・倖田來未が１７日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開し、ファンから反響が寄せられている。１５日の投稿で、背中まであったロングヘアをばっさりとカットした姿を公開した倖田。「今の髪の毛こんな感じなりましたー！笑笑」と現在のヘアスタイルを明かし、「こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、」とコメント。「相変わらずの食欲に怯え」と続け、食べ物を頬張る姿をアップ