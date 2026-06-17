１７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比０４銭円高・ドル安の１ドル＝１６０円１８〜２０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１６銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円９４〜９８銭で大方の取引を終えた。