第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の栃木大会の組み合わせ抽選会が１７日、宇都宮市内で行われた。７月９日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２６日に行われる。今春センバツに出場した佐野日大は、エース右腕・鈴木有（３年）を中心に投手力が高く、打線もつながりがある。その佐野日大を破って今春Ｖの文星芸大付のエース左腕・津久井雷仁（３年）は、ノビのある直球が武器の本格派。昨夏