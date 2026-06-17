6月16日、牛めしチェーン『松屋』で創業60周年を記念した「シュクメルリ」の販売が始まった。「シュクメルリ」はジョージアの郷土料理を日本向けにアレンジした一品。発売日当日、ジョージア出身の元大関・栃ノ心がXで発信し、松屋に対する感謝を表明した─。【写真】「松屋に感謝します」“シュクメルリ”を味わう元大関・栃ノ心ジョージアの伝統料理『シュクメルリ』シュクメルリとは、鶏肉をたっぷりのにんにくとチーズをク