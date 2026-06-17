１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比３１７円１５銭（０・６２％）高の５万１８１６円９９銭だった。２日ぶりに上昇し、最高値を更新した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９９銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、４９７円７５銭（０・７２％）高の６万９９０２円２５銭となり、３営業日連続で最高値を更新した。この日の取引では、米国とイランの