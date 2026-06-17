国会議員の超党派で結成された「野球の未来を考える議員連盟」の臨時総会が１７日、東京・千代田区内の衆議院第一議員会館内で行われた。最高顧問に岸田文雄元首相、幹事長には小泉進次郎防衛相が就く中、球心会の王貞治代表ＣＥＯと栗山英樹副代表ＤｅｐｕｔｙＣＥＯが特別講演を行った。特別講演のタイトルは「野球・スポーツの未来−次世代のための環境づくり」。栗山副代表は、プロ野球の観客増など明るい話題の一方、子供