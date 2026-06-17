サッカーワールドカップの日本代表の初戦が１４日（日本時間１５日）、ダラススタジアムで行われ、オランダ代表に２-２で引き分け、勝ち点１を手にした。会場では、ＤＡＺＮの企画でＷ杯を観戦しているウエストランド・井口浩之（４３）の姿が自身のＸでは「南野選手から、『写真撮りましょう！』って言ってくれたー！！！いくらなんでもかっこ良すぎる！！！！」と日本代表にメンターとして帯同する南野拓実選手（３１）と