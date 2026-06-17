公営住宅に住んでいてパート収入が増えると、「収入超過者になるかもしれない」と言われ、不安になることがあります。収入超過者になると、家賃が上がる可能性があり、明渡しについても意識する必要が出てきます。 ただし、収入基準を少し超えたからといって、すぐに強制退去になるわけではありません。公営住宅は低額所得者向けの住宅であるため、収入が増えた場合には、家賃や住み替えについて段階的に対応する仕組