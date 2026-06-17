トイズキャビンより6月、「1/64YAMAHAビーノ フィギュアキーホルダー」(400円)のカプセルトイが発売される。レトロな車体が人気の「YAMAHAビーノ」が、1/64フル塗装でカプセルトイに登場。化粧ケース入りで、キーボルダーでもスケールフィギュアでも楽しめる仕様となっている。ラインナップはベージュ、イエロー、レッド、ブルー、ダークブラウンの全5種。6月18日より順次設置開始する。【6月新製品メーカー出荷完了のお知らせ】「