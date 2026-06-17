「宮古島海中公園」ってどんなところ？大きな縦型の窓から海中を観察宮古島の北部にある「宮古島海中公園」は、その名の通り海中の景色を観察できる施設です。海深約4mの海底近くに造られた観察スペースの窓から、自然のままに回遊する魚たちを見ることができます。 水族館とは異なり、宮古島の海のリアルな生態系を眺められるのが特徴。季節や天候などによって刻一刻と表情を変える海中の景色を心ゆくまで見学しましょう。 屋内の