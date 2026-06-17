【ケジャン】新鮮なワタリガニをタレに漬け込んだ料理プロカンジャンケジャン／カンジャンケジャン通りの有名店「カンジャンケジャン」W9万2000（中）1980年オープンの老舗。近隣には同業店も多く並びますが、ひときわ人気が高いお店です。「カンジャンケジャン」は、とろとろの卵とカニ味噌、ねっとりした身が渾然一体となった味わい。韓国の西海岸でとれる国産ワタリガニを使用し、生のまま秘伝のタレに3〜4日漬けています。卵と