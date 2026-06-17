デビュー25周年の歌手が、テレビ番組のインタビュー企画に出演。その様子を報告したInstagram投稿で、胸元のタトゥーを大胆に露わにした――。注目を集めているのは、女優としても活躍する歌手の中島美嘉（43）。6月16日の生活情報番組『ノンストップ』（フジテレビ系）のインタビューで着用した衣装をInstagramで披露した。白いレースの涼しげなジャケットに、ストライプ柄のグレーのカットソーと黒いパンツを合わせてモノトーン