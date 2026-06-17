【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の秋野暢子が6月17日、自身のInstagramを更新。残り物も活用した朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「ボリュームすごい」親近感わく残り物活用した朝食6皿◆秋野暢子、残り物活用の朝食公開秋野は「今朝もしっかりたべますね。昨日の残り物も沢山」と6皿の朝食を公開。トマトや玉ねぎのサラダ、肉の炒め物、とうもろこし、パン、さくらんぼなどが並んだ食卓を公開した。◆秋野暢子の投稿に