【モデルプレス＝2026/06/17】歌手でタレントの中川翔子が6月17日、自身のInstagramを更新。双子の兄の寝癖ヘアを公開した。【写真】双子出産の41歳タレント「髪伸びてる」ベジータヘアの双子兄公開◆中川翔子、双子兄の寝癖ヘア公開中川は「お兄ちゃん毛量すごい寝癖で朝からベジータヘアになってました リアルだとこういう感じなんだろうな…」と記し、人気アニメ「ドラゴンボール」のキャラクター・ベジータ風に髪の毛が上を向