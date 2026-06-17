【モデルプレス＝2026/06/17】キャスターの安藤優子が6月17日、自身のInstagramを更新。居酒屋風の食卓を公開した。【写真】60代ベテランキャスター「旬のものたくさんで美味しそう」品数豊富な手作り夏の居酒屋メニュー◆安藤優子、居酒屋風食事公開安藤は「キッチン居酒屋アンドー開店！」と記し、おかずをズラリと並べたキッチンカウンターでの食事を公開。隠し味に刻み沢庵とみょうがを入れた烏賊と生わかめの和え物、八丁味噌