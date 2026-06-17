【モデルプレス＝2026/06/17】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月17日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。【写真】LA在住75歳有名女優「ホテルクオリティを作れちゃうのすごい」多くの不満で家ご飯になった朝食◆桃井かおり、朝食公開桃井は「スパニッシュオムレツとキノコのスープとガーリックトースト」と献立を記し、リーフが添えられたソーセージやパプリカが入ったスパニッシュオムレツ、ニン