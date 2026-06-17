俳優パク・ボゴムが、爽やかなカフェ店員に変身した。6月17日、韓国のフリマサイト「タングンマーケット」の公式インスタグラムに数枚の写真が公開された。【写真】パク・ボゴム、心ときめく“カフェ店員”に公開された写真には、「Park BGM CAFE」を経営するカフェオーナー“Park BGM”というキャラクターに没入したパク・ボゴムの姿が収められている。パク・ボゴムはエプロンを着用し、真剣な表情でレコードを整理したり、コーヒ