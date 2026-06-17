【モデルプレス＝2026/06/17】サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が6月17日、自身のInstagramを更新。3歳娘がポーズを決めた写真を公開し、話題となっている。【写真】43歳元なでしこ「血は争えない」関西人夫に似た3歳娘のおふざけポーズショット◆丸山桂里奈、娘のおふざけポーズ披露丸山は「待って、ずっとふざけてる カメラ向けたらまじずっと変なポーズ 普段も、、、誰に似た！？」と書き出し、娘の写真を複数枚投稿