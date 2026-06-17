ゴンチャ ジャパンは、桃の果実感を楽しめるデザートティー「ピーチフルピーチ」を2026年6月25日から期間限定で販売する。ゴンチャの夏の定番となっているピーチシリーズが今年も登場。今年は「ピーチフルピーチ」として、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃ソース･黄桃ソースを合わせたダブルピーチソースを採用した。ベースティーには阿里山ウーロンティーを使用し、桃の甘みと酸味を