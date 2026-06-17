【モデルプレス＝2026/06/17】A.B.C-Zの公式X（旧Twitter）が、6月16日に更新された。橋本良亮が新ヘアを公開した。【写真】STARTOアイドル「イケ散らかしてる」平成感溢れる“イケイケ”新ヘア◆橋本良亮、新ヘア公開橋本は「テンションで髪切った。イケイケ笑」とコメント。長い襟足をカットし、前髪をサイドで分けた明るめのブラウンの新ヘアを公開した。◆橋本良亮の新ヘアに反響この投稿に、ファンからは「最強ビジュ」「めっ