2026年7月30日、影山優佳さんがデビュー10周年の節目に初エッセイ集『影まで愛して』を発売。今回はその中から、「好きだということ」を特別公開します。私は自ら「好き」と言わないオンナだ。過度な期待も、過度な心配もさせないように。踏み込まれることのないように。自分を守ってばかりいる。恋愛の話、ではないですよ？……そうでもあるかもしれないけどね。私はサッカーが好きだ。試合は毎晩欠かさず観る。リアルタイムで複