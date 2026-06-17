田植え体験 石田高校(さぬき市寒川町石田東) 香川県さぬき市の寒川小学校の5年生34人が17日、石田高校の農場を訪れました。 近くの学校同士で交流を深めようと、2025年から行っている「田植え体験」です。 高校生が児童をサポートしながら、もち米「クレナイモチ」の苗を仲良く一緒に植えていきます。 石田高校は4年後に市内の志度高校、津田高校と統合します。新しい高校には農業科ができる予定です