【プレミアホビー商品抽選販売】 受付期間：6月23日15時まで 当選発表：6月25日から4日以内 発送時期：7月末まで予定 DMM通販にて、「プレミアホビー商品抽選販売」が6月23日15時まで実施されている。6月25日から4日以内に当選発表を予定しており、発送時期は7月末までを予定している。 今回の抽選では「HGUC 1/144 ローゼン・ズール」