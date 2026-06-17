皆さんが、おしそうに食べているのはラーメン。しかし、ただのラーメンではありません。（客）「3150だねサイコー」（客）「のど越しが良くてこれからの季節に本当ぴったり」冷たい麺。冷たいスープ。い季節にぴったりの冷たい冷やしラーメンなのです。しかし…。（客）「ラーメンなのにポタージュみたいなスープ」（客）「ちょっとこれだけで食べるとイタリアンみたいな感じ」実