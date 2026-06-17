愛知県東海市の東海JCTと常滑市を結ぶ計画の「西知多道路」。知多半島の新たな大動脈に向けたその『起点』で、大規模な架設工事が行われています。その様子に密着しました。 ■全長50m・重さ120トンの橋桁を架ける工事 西知多道路の開通に向け、伊勢湾岸道とバイパスの西知多産業道路を東海JCTで直接つなぐ『ランプウェイ』の建設が進んでいます。 愛知国道事務所の担当者：「渋滞の解消と、名古屋市内から