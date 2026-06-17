１２日、天津大学の馮驥才博物館で、南通藍印花布の型彫りを体験する来場者。（天津＝新華社配信）【新華社天津6月17日】中国天津市の天津大学で12日、「無形文化遺産博物館の特性」に関する学術シンポジウムが開かれた。江蘇省南通市に伝わる藍染め「藍印花布」の国家級無形文化遺産代表的継承者、呉元新（ご・げんしん）さんが母親と娘、婿、孫娘の4代で糸紡ぎから織布、型彫り、染色まで一連の技法を実演し、学内の馮驥才（ふ