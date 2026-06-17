同意を得て20代の女性2人を殺害した罪などに問われている32歳の男の裁判で、検察側は懲役13年を求刑しました。斎藤純被告は2015年と2018年、当時20代の女性2人の同意を得て、睡眠薬で眠らせたうえ首を絞めて殺害した承諾殺人の罪などに問われています。斎藤被告はこれまでの裁判で起訴内容を認め、「深く後悔しているとは言えない」などと話していました。17日、行われた裁判では検察側は、「言葉巧みに誘導した自身の殺人欲求を満