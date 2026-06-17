自分が担当した盗撮事件の示談金を着服したとして、警視庁は１７日、元弁護士で、神奈川県海老名市さつき町、施設介護員・岸本学容疑者（５２）を業務上横領容疑で逮捕した。発表によると、岸本容疑者は、盗撮被害に遭った女性の依頼で加害者側と示談交渉を行い、２０２３年３月、加害者側に自身が管理する銀行口座に事件の示談金約３０万円を振り込ませた後、出金して着服した疑い。調べに「間違いない」と容疑を認めている。