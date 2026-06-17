ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）が17日、Xを更新。出演していたABEMAの婚活番組「時計じかけのマリッジ」最終回を終え、感想をつづった。番組は「婚活ビギナーの美女3人が、30日後に結婚？！ハイスペ男性30人から、運命の1人を見つけられるのか！結婚式までのカウントダウンが始まる」をテーマに30日に渡る婚活に挑戦。16日の最終回で西澤アナは「婚約」状態だった年収4000万円のキョウスケ（31）と結婚式を挙げ「“結婚”成