カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、拠点の「オーナー」とみられる男が、別の複数の詐欺拠点も管理していたとみられることがわかりました。自称会社役員の佐々木裕介容疑者（38）は2025年2月、カンボジアの拠点から警察官などになりすまして、茨城県の女性にうその電話をかけ、現金3140万円をだまし取った詐欺を主導した疑いで16日逮捕されました。調べに対し、黙秘しています。佐々木容疑者は、日本人29人が逮捕されたカンボ