創作をしている人なら、一度は「キャラ名は決まったのに必殺技の名前が決まらない」「ラスボスの二つ名が思いつかない」と頭を抱えた経験があるのではないでしょうか。そんな創作者たちの救世主になりそうな一冊が登場します。ホビージャパンから、「あらゆる創作のための『ラテン語』ネーミング辞典 ローマの神話から人名、文化まで」が6月19日に発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】漫画やゲー