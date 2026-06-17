ノートやパソコンの画面に付箋を貼ったとき、端っこがくるっと浮き上がってイライラした経験はありませんか？小林製本株式会社の公式X（@kobayashiseihon）が、そんな日常のプチストレスを一瞬で解決するライフハックを投稿し、4.5万件以上の「いいね」を集めて話題になっています。【動画】ふせんを縦にはがした時と横にはがした時の比較動画剥がし方を「横」にするだけ！プロ直伝の技私たちが普段、何気なく下から上へとペリッと