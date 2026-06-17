英国のスターマー首相は6月15日、16歳未満によるソーシャルメディアの利用を禁止し、ゲームやライブ配信プラットフォーム上の見知らぬ人との連絡機能を制限すると発表しました。2027年初めに実施する予定です。スターマー首相は、未成年者は今、「テクノロジーが生活のあらゆる分野に侵入している」世界で成長しており、このような状況を放置してはならないと述べ、今回の改革は「子どもたちに子ども時代を取り戻させる」ためだと