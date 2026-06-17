新グレード追加で選択肢が広がった正統派SUVスバル「フォレスター」の改良モデルが2026年5月21日に発表されました。安心感を提供する先進安全装備や、走る愉しさを感じさせる優れた運動性能を備えた正統派SUVの登場に、販売店にはどのような反響があるのでしょうか。フォレスターは1997年2月に初代モデルがデビューしました。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが“一番安い”スバルの新たな「フォレスター」です！ 画像を