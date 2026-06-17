岡山大学学術研究院先鋭研究領域（未来医療創発研究所）の能勢直子助教、樋口隆弘教授（特任）らを中心とする日独国際共同研究グループが、心臓の交感神経を画像で「見える化」する新しいPET検査薬「[18F]fluproxadine（フルプロキサジン）」を開発し、世界で初めてヒトへの投与による安全性・体内分布・被ばく線量の評価に成功しました。 【写真を見る】心不全やパーキンソン病の早期診断に向けた新たなPET検査薬を